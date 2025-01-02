Meghan Markle sosyal medyaya geri döndü

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Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

43 yaşındaki Markle, Instagram hesabını yeniden açtı.

Sussex Düşesi, "Meghan" adıyla sosyal medya platformuna katıldı.

"MEGHAN"

Meghan Markle, yılın ilk gününde yaptığı paylaşımda bir kumsalda koşarken görüldü.

Markle daha sonra kumlara "2025" yazdı ayrıca, ilk gönderisinde yorumları devre dışı bırakmayı tercih etti.

VİDEODA PRENS HARRY İMZASI

Video Prens Harry tarafından, çiftin Kaliforniya'daki evine yakın bir sahilde çekildi.

1 MİLYON DOLAR KAZANABİLİR

Daily Mail'in haberine göre, Markle her gönderi başına "en az" 1 milyon dolar kazanacak.

Markle'ın dünyanın en çok kazanan sosyal medya kullanıcılarından biri olacağı düşünülüyor.