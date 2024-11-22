Meghan Markle ve Prens Harry arasında soğuk rüzgarlar esiyor

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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve Amerika'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'nin evlilikleri sorunsuz gidiyordu.

İki çocuğu olan çiftin maddi anlamda zaman zaman sorunlar yaşadığı gündeme gelmişti.

Ancak bu defa sorunun maddi değil manevi olduğu anlaşıldı.

Uzun zamandır etkinliklerde ayrı ayrı boy gösteren çiftin evliliğinde bazı sorunlar olduğu yabancı basında yazıldı.

STRATEJİ Mİ BOŞANMA SİNYALLERİ Mİ?

Meghan Markle ve Prens Harry, ayrı ayrı düzenlenen etkinliklere katılmaya başladı.

İkili, çift olarak davet edildikleri etkinliklere bile tek gidiyor. Daha önce çıkan boşanma haberlerini yalanlayan çiftin, son zamanlardaki iddialar hakkında sessiz kalmaları da dikkati çekti.

Bazı gazeteciler durumun tamamen strateji olduğunu söylerken, bazıları ise Prens Harry'nin İngiltere'ye geri dönmek istediğini belirtti.

HARRY "YOL" ARIYOR

Prens Harry'nin uzun zamandır kraliyete dönmek için yol aradığı ve evliliğiyle alakalı olumsuz söylentilerden de yorulduğu öğrenildi.

YENİ YILA DA AYRI GİRECEKLER

Harry'nin bu yıl Meghan Markle olmadan bir yeni yıl partisine ev sahipliği yapacağı öğrenildi.

Prens Harry ayrıca, 10 Aralık Salı günü ebeveynleri silahlı kuvvetlerde görev yaparken ölen çocukları destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Scotty's Little Soldiers'ın Küresel Elçisi olarak katılımcılarla hitap edecek ve hayatıyla ilgili soruları yanıtlayacak.