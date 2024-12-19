Meghan Markle ve Prens Harry'den yıllar sonra aile karesi

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Meghan Markle ve Prens Harry'den yeni bir adım geldi.

Meghan Markle ile Prens Harry, yıllar sonra yeniden aile fotoğraflarını paylaştı.

Çift, 5 yaşındaki oğulları Archie ile 3 yaşındaki kızları Lilibet, yayınlanan yeni yıl kartında yer aldı.

"NEŞELİ BİR YIL DİLERİZ"

Çift, çıkardıkları karta; "Mutlu bir Noel tatili ve neşeli bir yeni yıl diliyoruz" diye yazdı.

Archie; taht sırasında 6, Lilibet ise 7'nci sırada bulunuyor.

EN ÇOK AİLE FOTOĞRAFI DİKKATİ ÇEKTİ

Noel ve yeni yıl için iyi dileklerini sunan çiftin, bu yıl Nijerya ve Kolombiya'ya yaptıkları seyahatler sırasında çekilmiş fotoğraflarından oluşan kartta en çok aile karesi dikkat çekti.

40 yaşındaki Prens Harry ile 43 yaşındaki Meghan Markle'ın çocukları en son, Aralık 2022'de bir dijital platformda yayınlanmaya başlayan Harry ve Meghan belgeselinde görülmüştü.