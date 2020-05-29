Meghan Markle ve Prens Harry'nin Adele krizi

Prens Harry'nin Adele'in evinde fazla vakit geçirmesinin Meghan Markle'ı endişelendirdiği iddia edildi.

Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararlarından bu yana Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya iddialara bir yenisi daha eklendi.

HARRY'E ÖZEL DAVET

Yeni Zelanda’da yayımlanan magazin dergilerinden birine göre, Adele artık kendisiyle aynı muhitte yaşayan Prens Harry'e, ne zaman isterse evine gelebileceği yönünde davette bulundu. Ancak Adele’in bu teklifinin Meghan Markle’ı rahatsız ettiği öne sürüldü.

"HARRY İSTİSNA OLABİLİR"

Adele'in son zamanlarda 45 kilogram vermesinin de sağlıklı yaşam konusunda Meghan Markle'in endişelerini artırdığı öne sürüldü.

KIZIL SEVİYOR

Bunun üzerine daha önce Los Angeles'a yerleşen Harry ve Meghan çiftine bölge hakkında tüyolar verdiği ortaya çıkan Adele'in, 9 yıl önce Glamour'a verdiği röportaj yeniden gündeme geldi. Bahsi geçen röportajda, Adele kızıl saçlılardan hoşlanmadığını ancak Prens Harry’nin istisna olabileceğini söylemişti.