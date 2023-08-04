Meghan Markle yeni yaşını eşi Prens Harry ile birlikte kutladı Sussex Düşesi Meghan, yeni yaşını eşi Prens Harry ve arkadaşlarıyla kutladı. Bir mekan çıkışı görüntülenen Markle, tarzıyla da herkesin beğenisini kazandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan ve şimdilerde Amerika'da yaşayan Meghan Markle, doğum gününü kutladı.

Eşi Prens Harry ve arkadaşlarıyla yemek yiyen Markle, güzelliği ve tarzıyla da sosyal medyada gündem oldu.

Kraliyetten ayrıldıktan sonra eski tarzına geri dönen Markle, 42 yaşına girdi.

Boşanma iddiaları gündemdeydi

Meghan Markle ve Prens Harry'nın uzun süredir ayrı olduğu ve aralarının bozuk olduğu iddia edildi.

Ancak ikiliye yakın bir kiş, ABD basınına konuştu. 5 yıldır evli olan çiftin zor zamanlar geçirdiği iddialarını gerçek olduğunu belirten kaynak, olan biten tüm fırtınalara rağmen çiftin zorluklara birlikte göğüs gerdiklerini söyleyerek "Harry ve Meghan tüm dünyaya karşı birlikte" ifadelerini kullandı.

Meghan Markle'ın doğum gününden gelen kareler ise boşanma iddialarının asıl olduğunu ortaya koydu.