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Haber Merkezi

Los Angeles'te süren yangınlar, Meghan Markle'ın projesini de vurdu.

Markle, bir dijital platform üzerinden yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu.

Güzel ismin projesi de "With Love, Meghan" olarak duyuruldu.

Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlar, Meghan'ın yeni projesinin ertelenmesine neden oldu.

MART AYINA ERTELENDİ

Sussex Düşesi Meghan, yeni programını mart ayına kadar başlatmayacağını duyurdu.

'With Love, Meghan' adlı program çarşamba günü gösterime girecekti ancak dijital platform, düşesin yangınlardan etkilenenlere yardım odaklı talebini desteklediğini duyurdu.

İLK SUNUCULUK DENEYİMİ

"With Love, Meghan", Sussex Düşesi'nin ilk sunuculuk deneyimi olacak.

Çiftin geçtiğimiz yıl yayınlanan Polo adı belgeseli beklentiyi karşılamasa da 2022 tarihli "Harry and Meghan" adlı belgesel, 81 milyon izlenmeye ulaştı ve platformun en çok izlenen belgeselleri arasına girdi.

YANGINDAN ETKİLENENLERE YARDIM ETTİLER

Cumartesi günü Kraliyet çifti, yangın mağdurlarına yiyecek ve su dağıtmak ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür etmek için Pasadena’yı ziyaret etti.