Meghan ve Harry'nin Santa Barbara'daki yeni evinin fiyatı

Santa Barbara'da yeni malikane satın alan çifte, Prens Charles'ın yardım ettiği öne sürüldü.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak kendilerine ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın, yaşam tarzları konuşulmaya devam ediyor.

Çift, geçen haziran ayında Kaliforniya'ya bağlı Santa Barbara şehrinden ev aldı. Temmuz ayından itibaren burada kalmaya başlayan çiftin malikaneye ödediği miktar belli oldu.

14.6 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER

Daily Mail'in haberine göre, daha önce Los Angeles'ta kalan Meghan-Harry ikilisi, yeni evlerine 14 milyon 650 bin dolar ödedi.

Yeşil bir alana kurulu evde 9 yatak odası, 16 banyo bulunuyor. Ayrıca havuz, tenis kortu, kütüphane, spor salonu ve sauna gibi bölümler de yer alıyor.

PRENS CHARLES YARDIM ETTİ

Kraliyet Ailesi'ne yakın kaynaklar, evin Prens Charles'ın yardımıyla satın alındığını söyledi.

ABD'de son dönemde koronavirüs salgınının da etkisiyle zor günler geçiren ve İngiltere'deki ailesinden uzak kalan Harry'nin, sonunda kendisine istediği gibi bir evi bulduğu kaydedildi.

KOMŞULARI ÜNLÜ İSİMLER

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, yeni konutlarındaki komşularının Oprah Winfrey ve Ellen DeGeneres gibi ünlü isimler olduğu belirtildi.

Harry ve Meghan'ın bebeği ilk kez kamera karşısında ViDEO