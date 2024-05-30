Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'undan kötü haber! Atak geçiren Tuba Ünsal hastanelik oldu!

Ruhsar, Kara Melek, Tövbeler Tövbesi, Ruhumun Aynası, İçerde, Aşk 101 ve Gecenin Ucunda gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, şimdilerde Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde hayat verdiği Mara Hatun karakteri ile dikkat çekiyor.
Sosyal medya hesabından FMF atağı geçirdiğini söyleyen Ünsal, sosyal medyada hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Gece saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldığını anlatan Ünsal, şunları yazdı:
"Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim.
"Hayatımın en zor gecesi"
Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım.
Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim."
Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Hastalığı
Familial Mediterranean Fever = FMF
Ailevi akdeniz ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır.
Kalıtsal olarak anne ve babadan geçen FMF hastalığı, atak olarak ortaya çıkarak döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtileri görülür.
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