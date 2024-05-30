Mehmed Fetihler Sultanı'nın Mara Hatun'undan kötü haber! Atak geçiren Tuba Ünsal hastanelik oldu! FMF atağı geçirdiği öğrenilen ünlü oyuncu Tuba Ünsal, hastanelik oldu. Sevenlerini korkutan ünlü isim, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Ruhsar, Kara Melek, Tövbeler Tövbesi, Ruhumun Aynası, İçerde, Aşk 101 ve Gecenin Ucunda gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, şimdilerde Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde hayat verdiği Mara Hatun karakteri ile dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabından FMF atağı geçirdiğini söyleyen Ünsal, sosyal medyada hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Gece saatlerinde apar topar hastaneye kaldırıldığını anlatan Ünsal, şunları yazdı:

"Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim.

"Hayatımın en zor gecesi"

Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım.

Bugün vücudumun atak sonrası perişan halinden sete de gidemedim."

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Hastalığı

Familial Mediterranean Fever = FMF

Ailevi akdeniz ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır.

Kalıtsal olarak anne ve babadan geçen FMF hastalığı, atak olarak ortaya çıkarak döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtileri görülür.