Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf edenlere küfretti

Geçtiğimiz sene Türk kadınlarına hakaret eden eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, bu sefer de fiziğine laf eden takipçilerine küfretti.

Geçtiğimiz sene kadınları aşağılayan ifadeler kullanan Adanalı ve Sıla gibi başarılı yapımlarda başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, yine sinirlerine hakim olmadı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, önce spor yaptığı için fiziğiyle alakalı yorum yapan bir erkek takipçisine küfretti, sonra da "Kendini bozmuşsun." diyen kişiye tehditler savurdu.

"OTURUN BEBELER"

Peş peşe takipçilerinden gelen mesajlara cevap veren Alakurt, "Kendini çok bozmuşsun. Biz seni televizyondaki hallerinle sevdik yanlış bir insansın." diyen takipçisini, "Oturun bebeler dizilerinizi izleyin, kendinize hakaret ettirmeyin. Damarınızdaki asil kanın hakkını verin, vermeyenin de bu sayfada ve her türlü ortamda hakkını bizzat veririz. Akıllı olun." diyerek tehdit etti.