Mehmet Akif Alakurt, İçki içip araç kullandı

Bir dönemin ünlü oyuncusu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki toplamaya devam ediyor.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Mehmet Akif Alakurt, yine tepki çekecek bir harekete imza attı.

İÇKİ İÇERKEN ARABA KULLANDI

Alakurt, son yüklediği videoda bir elinde sigara diğer elinde içkiyle araç kullandı. Eski oyuncunun bu hareketi oldukça tepki çekti.

"DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Birçok projede yer aldıktan sonra hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Alakurt, ani bir kararla oyunculuğu bırakıp ortalıktan kaybolmuştu.

Bir süre önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Alakurt, "Yeniden ekrana dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Teklifler geliyor ama artık ekrana dönmeyi düşünmüyorum" yanıtını vermişti.