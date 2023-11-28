Mehmet Ali Erbil, 4 yıl önceki sevgilisi Alisa Nasya'ya geri döndü 66'lık çapkın ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisi Alisa Nasya'ya geri döndü.

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Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hızlı hayatına geri döndü.

Evlilik teklifi boşa gitti

Ünlü şovmen, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a, doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye etmişti. Yakında nikah masasına oturması beklenen ikiliden geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

40 yaş fark olmazsa olmaz

Gülseren Ceylan'dan geçtiğimiz ay ayrılan Mehmet Ali Erbil, eski aşkına geri döndü.

Alisa Nasya ile de arasında 40 yaş fark bulunan Erbil'in yine evlilik teklifi hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Erbil'in yakın çevresine evlenmek istediğini sık sık söylediği öğrenildi.