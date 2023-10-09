Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisinin isteklerine yetişemiyor Gülseren Ceylan'ın Mehmet Ali Erbil'den istediği hediyeyle ayrılığa sebep olduğu iddia edildi.

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Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi eden Mehmet Ali Erbil, düğün hazırlıklara başlamıştı

Spor araba alındı

Çift aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştiri alsa da, Erbil, sevgilisini hem tektaş yüzük hem de spor araba hediye etmişti.

Daha önce evlilik teklifi istediğini söyleyip istediğini alan genç kadının ayrılığa sebep olan bir istek daha yaptığı iddia edildi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ve evlilik hazırlıkları yaptığı Gülseren Ceylan iddialara göre ayrıldı.

Ev istiyor

Erbil'in Ceylan'ın isteklerine yetişememesi sebebiyle ilişkinin sonlandığı iddia edildi. İddialara göre, Ceylan'ın hediye olarak ev istemesi ikili arasında krize neden oldu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan "Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" şeklinde konuşmuştu.