Mehmet Ali Erbil: Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim

Ece Ronay ile aralarında geçen taciz tartışmaları için kamuoyundan özür dileyen Mehmet Ali Erbil, "Artık sosyal medyadan yürümeyeceğim" dedi.

Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomeni Ece Ronay arasındaki taciz tartışması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Ronay, Erbil'in "Bu akşam yanında uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın." gibi WhatsApp gönderilerini yayınlamıştı.

Erbil iddiaları yalanlayınca Ece Ronay, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Mehmet Ali Erbil de Ronay'ın nişanlısı olan Mehmet Rüştü Bilir ile birlikte sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak olayı çözdüklerini ifade etmişti.

Erbil, tüm yaşananlardan sonra Belarus'ta ortaya çıktı.

Ünlü şovmen, sunuculuk yaptığı İbrahim Tatlıses’in konseri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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"ARTIK SOSYAL MEDYADAN YÜRÜMEYECEĞİM"

Televole'ye yaptığı açıklamasında artık daha dikkatli olacağını söyleyen Erbil, açıklamaları sırasında kamuoyundan da özür diledi.

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Erbil, "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani. Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip..." dedi.

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