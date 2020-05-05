Mehmet Ali Erbil: Çocuklarımı özledim

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir evinde olan Mehmet Ali Erbil, çocuklarına sarılacağı günü bayram ilan edeceğini söyledi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 258 günlük tedavinin ardından Temmuz 2019’da taburcu olmuştu. 30 Ekim’de kalp spazmı geçiren usta oyuncunun tedavisi, Aralık 2019’dan beri evinde devam ediyor.

"ELİSA DÜNYA TATLISI"

Koronavirüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, “Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa’yı çok ama özledim. Dördü de burnumda tütüyor. Sezin, geçen gün Elisa’yı telefondan gösterdi. Dünya tatlısı. Evlatlarımı sarılıp öptüğüm gün bayram yapacağım.” dedi.