Mehmet Ali Erbil din hocasıyla yaptığı yayın olay oldu Bir din hocası ve 2 kadınla yayınla açan Mehmet Ali Erbil, yine gündem olmayı başardı.

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Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılan ünlüü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir süredir TikTok üzerinden yaptığı yayınlar ile dikkat çekiyor.

Erbil yine adından söz ettirmeyi başardı ve bir din hocasıyla yaptığı yayınla gündeme oturdu.

"Erkek erkeğe öpüşmek günah mı?"

İki genç kadın ve bir din hocası ile yayın yapan ünlü sanatçının, hocaya sorduğu soru şoke etti. Erbil, hocaya, "Çok önemli bir soruya geldi soru: Erkek erkeğe öpüşmek günah mı?" diye sordu.

"Dinen haramdır"

Bu soruya önce genç kadınlar "Tabii ki günah" yanıtını verirken hoca ise "Dinen haramdır." dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu ve Erbil'in bu tarz yayınları girmesi ve sorusu sosyal medyada tepki çekti.

40 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Erbil, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda Gülseren Ceylan'ın ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığını söylemişti.