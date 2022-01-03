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- Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'a dava açtı
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'a dava açtı
Mehmet Ali Erbil, kendisine "Sapık, tacizci, ahlaksız..." diyen Ece Ronay'la mahkemede görüşecek.
- Haber Merkezi
- 03.01.2022 - 11:27
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmişti. Ronay, ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Konuyla ilgili soruşturma devam ederken Erbil, iftiraya maruz kaldığını söyleyerek Ronay’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava dilekçesinde, Ece Ronay’ın kendi reklamını yapmak adına Mehmet Ali Erbil’i tuzağa düşürerek toplum önünde linç etmeye çalıştığı iddia edildi.