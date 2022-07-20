Mehmet Ali Erbil: Ece Ronay'a mesajları ben atmadım

Ece Ronay Bilir ve Mehmet Ali Erbil'in davasında yeni gelişme yaşandı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay Bilir, taciz iddiasıyla birbirlerine girmişti.

Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmiş ve sonrasında suç duyurusunda bulunmuştu. İkili arasındaki devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı.

İfadesi alınan Mehmet Ali Erbil, mesajları kendisi değil asistanı Nuray Kaya'nın attığını iddia etti.

Hapis istemi

Mesajlarının Ece Ronay'ın kişilik haklarını zedelediğini kaydeden savcılık, Erbil'in, "elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz", "sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" ve "tehdit" suçlarından 8 yıl 10 aya kadar hapsini talep etti.

3 ayrı suçtan dava açılan Mehmet Ali Erbil'le ilgili mahkeme ilk kararını verdi.

"Asistanım atmış"

"Ben değil, mesajları asistanım attı." diyerek suçu üzerinden atsa da mahkeme, davanın ilk celsesinde Erbil'in asistanı Nuray Kaya ve ünlü sunucunun kardeşi Mustafa Erbil'in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Beraber uyumak istedi

Şarkılarını dijital platformlarda paylaşan Ronay, Erbil'e klibinde oynamasını teklif etti. Ünlü sunucu da maddi karşılık istemeden genç kadının teklifini kabul etti.

Geçen yıl ekim ayında klip çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerden birkaç gün sonra Mehmet Ali Erbil'in, Ronay'a mesa j attığı iddia edildi. Hatta ünlü şovmen, genç kadına beraber uyuma teklifi götürdü.

Reddedilen Erbil bu kez hakaretler yağdırdı. Neye uğradığını şaşıran Ece Ronay, hakaretlerin ardından savcılığın kapısını çaldı.