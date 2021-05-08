Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla uğraşan ünlü şovmen sevenlerini mutlu edecek bir haber verdi.

Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşmüş ve uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Ünlü şovmenin bu sürede kaçış sendromu hastalığı nüksetmiş ve oldukça zor günler yaşamıştı.

Erbil yaşadığı zor günleri geride bırakarak yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

"SEVENLERİMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Mehmet Ali Erbil, farklı formatlarda programlarla ilgili teklifler almasına rağmen, Çarkıfelek programı ile özdeşleştikleri için öncelikli olarak bu programı sunmayı kabul etti.

Mehmet Ali Erbil yaptığı açıklamada, "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, ben de onları çok özledim" dedi.

Mehmet Ali Erbil bu müjdeli haberi, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada verdi.