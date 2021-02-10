Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle doğum günü kutlaması yaptı

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Ali Erbil, 64 yaşına girdi.

Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre önce ekranlara veda eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 64 yaşına ayak bastı.

ESKİ EŞLERİ DE KATILDI

Doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda Erbil'in, eski eşleriyle aynı masada oluşu dikkatleri çekti.

NERGİS KUMBASAR PAYLAŞTI

Hastalığı sebebiyle zor günler yaşayan ünlü şovmeni, 2. eşi Nergis Kumbasar ve 4. eşi Tuğba Coşkun, doğum gününde yalnız bırakmadı. Yeniköy'deki evinde yeni yaşını kutlayan Mehmet Ali Erbil, aynı masada olduğu eski eşleri ile pastasını üfledi. Oyuncu Nergis Kumbasar, o anları Instagram hesabından paylaştı.