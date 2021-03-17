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    Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri döndü

    Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yerken çekilen videoyu "Canım Serom geldi" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 07:20
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    Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri döndü

    İki yıl önce evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

    SERA TOKDEMİR EVİNE GİTTİ

    Oyuncu Sera Tokdemir, Mehmet Ali Erbil'in evine ziyarete gitti. Erbil'in evine eli boş gitmeyen Tokdemir, ünlü şovmene özel bir de kısır yaptı.

    Ünlü şovmen, meslektaşı Sera Tokdemir'in kendisi için yaptığı kısırı yediği keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Erbil'in neşeli hallerine beğeni ve yorum yağdı.

    Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri döndü #1

    Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri döndü #2

    Mehmet Ali Erbil, eski günlerine geri döndü #3

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