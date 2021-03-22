Mehmet Ali Erbil ev halini paylaştı

Aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, her geçen gün sağlığına kavuşuyor.

Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyileşen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günlerini geride bıraktı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Erbil, son olarak oğlu Ali Sadi ve kızı Yasmin çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

ALİ SADİ KONUŞULDU

Artık delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi ilgi odağı oldu. Gözlerden uzak büyüyen Ali Sadi'nin babasına olan benzerliği dikkat çekti.