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Mehmet Ali Erbil evlilik yolunda! 40 yaş küçük sevgilisini oğluyla tanıştırdı

Mehmet Ali Erbil evlilik yolunda! 40 yaş küçük sevgilisini oğluyla tanıştırdı 66 yaşındaki oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil bir süredir aşk yaşadığı 26 yaşındaki genç sevgilisi ve oğlu Ali Sadi ile birlikte akşam yemeğine çıktı.