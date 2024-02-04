Mehmet Ali Erbil evlilik yolunda! 40 yaş küçük sevgilisini oğluyla tanıştırdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Daha önce açıklamalarıyla ve esprileriyle hafızalarda yer edinen Erbil, son dönemlerde yaşadığı aşklarla adından söz ettiriyor.
Erbil 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik yolunda ilerliyor.
Sevgilisi ve oğluyla yemeğe gitti
Bir ayrılıp bir barışan çiftin ilişkisi şimdilerde tam gaz devam ediyor.
Çocuklarıyla sıkça karşı karşıya gelse de Erbil aşkından vazgeçmiyor. Bu kapsamda
Sevgilisi Ceylan ile oğlu Ali Sadi’yi tanıştırdı.
Evlilik tarihi yakın
Birlikte akşam yemeği yedikleri anlara ait kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.
Masada kardeşi Mustafa Erbil de yer aldı.
Mehmet Ali Erbil’in sevgilisini ailenin içine sokması, evliliğin yakın tarihte olacağına yorumlandı.
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