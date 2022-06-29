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- Mehmet Ali Erbil, hastane çıkışı ağladı
Mehmet Ali Erbil, hastane çıkışı ağladı
Cüneyt Arkın'ın ölüm haberiyle yıkılan Mehmet Ali Erbil, hastaneden çıkarken hüngür hüngür ağladı.
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 12:55
- Güncelleme : 29.06.2022 - 13:07
Emektar sanatçı Cüneyt Arkın, dün sabah saatlerinde yaşamını kaybetti. Cüneyt Arkın’ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.
Cüneyt Arkın’ın hayatını kaybettiği hastaneye ünlülerin ziyareti sürüyor. Son olarak şovmen Mehmet Ali Erbil, hastaneye gelerek Cüneyt Arkın'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
Zor yürüdü
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil, hastaneden çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Erbil'in, yanındakilerin desteğiyle yürüdüğü gözlendi.
Basın mensuplarına bir açıklama yapmayan Erbil, aracına binerek uzaklaştı.