- Haberler
- Magazin Haberleri
- Mehmet Ali Erbil, ikinci kez evinde düştü
Mehmet Ali Erbil, ikinci kez evinde düştü
Son olarak İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken Mehmet Ali Erbil'e adeta nazar değdi.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 07:09
- Güncelleme : 08.06.2021 - 07:11
Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil'in evinde ikinci kez düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
TABURCU OLDU
Bir gün hastanede kalan Mehmet Ali Erbil'in şu an evinde dinlendiği söylendi.
‘Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu.
FOTOĞRAF GELDİ
Erbil'in geçtiğimiz günlerde adının aşk dedikodusuna karıştığı Funda Aksu, sosyal medya hesabından şovmenin son halini paylaştı. Erbil'in yemek yerken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Aksu, "Hayırlı, sağlıklı haftalar diliyoruz" notunu yazdı.