Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisinden bayram pozu geldi

ensonhaber.com
Ünlü isimler bayram paylaşımlarını sürdürüyor.
Bu isimlerden biri de yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen 66 yaşındaki oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil oldu.
Ufukta evlilik var
Erbil bir süredir kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşıyor.
Bir ayrılıp bir barışan çift, evlilik yolunda ilerliyor.
Bayram pozlarını paylaştılar
Sık sık eleştirilerin odağında olan ikiliden bu kez bayram pozu geldi.
Yan yana olan karelerini takipçileriyle paylaşan ikili, "Sevdiklerinizle iyi bayramlar dileriz." notunu ekledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış