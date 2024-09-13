Mehmet Ali Erbil imam nikahlı sevgilisi Gülseren Ceylan'la barıştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda kendisinden 40 yaş küçük imam nikahlı sevgilisiyle ayrılmıştı. Aşıklar yeniden birlikte olmaya başladı.

Haber Merkezi

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberi ile gündeme gelmişti.

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız, anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık." ayrılığı duyurmuştu.

Ayrılığın ardından başka bir fenomen isimle canlı yayın dahi açan Mehmet Ali Erbil, ayrılığa daha fazla dayanamadı ve genç sevgilisi ile yeniden barıştı.

Gece birlikte bir mekanda görüntülenen çiftten Erbil, barışma ile ilgili şöyle konuştu;

SERDAR BARIŞTIRDI

'Serdar ikimizi de aradı siz birbiriniz olmadan yapamazsınız dedi. Ben de dedim ki Gülseren olmadan olmuyor.'

Aynı mekandan çıkan Serdar Ortaç da Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın yanına gelerek 'Evet ben barıştırdım.' dedi.