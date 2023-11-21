Mehmet Ali Erbil 'in TikTok kazancı: "Dilan Polat kazanıyorum" TikTok yayınlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan ne kadar kazandığını açıkladı.

ensonhaber.com

Bir dönem sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil, TikTok'a hızlı bir giriş yaptı.

Sosyal medyada garip hareketlere ve açıklamalara imza atan ünlü şovmen, gündemden düşmüyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına daha önce katılan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in günlük TikTok kazancının 70 ile 100 bin TL olduğunu söylemişti.

"Dilan Polat kazanıyorum"

Mali'nin kazancı yeniden gündeme geldi. İnternette yayınlanan bir programa konuk olan ünlü şovmen, günlük TikTok kazancıyla adeta dudak uçuklatan bir açıklama yaptı. Erbil, "Dilan Polat kadar kazanıyorum" yanıtıyla yine adından söz ettirdi.

Erbil'in yakın arkadaşı Serdar Ortaç da geçtiğimiz gün TikTok’ta kendisine gönderilen hediyeleri dağıttığını dile getirdi ve gönderilen paraları ne yaptığını açıkladı.

"Hediye bana lazım"

"Gönderilen hediyeleri de ben ihtiyacı olanlara atıyorum." diyen Ortaç, "Hediye bana lazım değil ki. Dünya paralar gönderiliyor yani. Ben de başkalarına veriyorum." dedi.