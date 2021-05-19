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    Mehmet Ali Erbil: Kadınlara DM'den yürüyorum

    Evlenmeyi düşünmediğini belirten Mehmet Ali Erbil, "Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" açıklamasında bulundu.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 09:23
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    Mehmet Ali Erbil: Kadınlara DM'den yürüyorum

    Yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Tarabya'da objektiflere yansıdı.

    Ailesi ile sahilde güneşli havanın tadını çıkaran Erbil, gazetecilerle sohbet etti.

    "KADINLARA DM'DEN YÜRÜYORUM"

    Erbil, muhabirlerin "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna,"Gündemimde evlilik yok. Kadınlara sadece Instagram DM'den yürüyorum" cevabını verdi.

    Mehmet Ali Erbil: Kadınlara DM den yürüyorum #1

    Mehmet Ali Erbil: Kadınlara DM den yürüyorum #2

    Mehmet Ali Erbil: Kadınlara DM den yürüyorum #3

    Mehmet Ali Erbil: Kadınlara DM den yürüyorum #4

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