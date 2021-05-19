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- Mehmet Ali Erbil: Kadınlara DM'den yürüyorum
Mehmet Ali Erbil: Kadınlara DM'den yürüyorum
Evlenmeyi düşünmediğini belirten Mehmet Ali Erbil, "Kadınlara Instagram DM'den yürüyorum" açıklamasında bulundu.
- DHA
- 19.05.2021 - 09:18
- Güncelleme : 19.05.2021 - 09:23
Yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün Tarabya'da objektiflere yansıdı.
Ailesi ile sahilde güneşli havanın tadını çıkaran Erbil, gazetecilerle sohbet etti.
"KADINLARA DM'DEN YÜRÜYORUM"
Erbil, muhabirlerin "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna,"Gündemimde evlilik yok. Kadınlara sadece Instagram DM'den yürüyorum" cevabını verdi.