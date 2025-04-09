Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden çocuk istiyor

Haber Merkezi

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz dönemde ciddi sağlık sorunları yaşamıştı.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Erbil, bu kez çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Üç çocuğu olan Erbil, bir çocuk daha istediğini söyledi. Ünlü şovmenin bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sanatçının yeniden baba olma isteği geçmişte çocuklarının verdiği tepkileri de tekrar gündeme getirdi.

"PSİKOLOJİSİ BOZUK"

Sürekli kavga ettiği küçük sevgilisi hakkında da konuşan Erbil, "Kavga mavga asla. Biraz psikolojisi bozuk." ifadelerini kullandı.