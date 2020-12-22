Mehmet Ali Erbil: Kiralarla geçiniyorum

Sağlık durumuyla ilgili açıklamaya yapan Mehmet Ali Erbil, bir kez daha evlenmek istediğini söyledi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, “bir magazin programının yayınına katıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren ünlü şovmen, “Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi” dedi.

Erbil çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirtti:

"KİRALAR ÖDENMİYOR"

“Allah’tan bugüne kadar satıp savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak bu pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize.”

"HEPSİ YANIMDAYDI"

Hayatında kimse olmadığını açıklayan ünlü sanatçı, “Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hepsi yanımdaydı, hastalığımda en kötü günümde” diye konuştu.

Erbil, “Bir daha evlenir misiniz” sorusuna da “Evlenirim” yanıtını verdi.