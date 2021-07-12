Mehmet Ali Erbil: Sağlığım yerinde çok şükür

Mehmet Ali Erbil, arkadaşıyla geldiği alışveriş merkezinde görüntülendi.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla alışveriş merkezine gelen Erbil, daha sonra bir mekana geçti.

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Serinlemek için limonata içen ekranların Erbil, fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Basın mensuplarının objektiflerine de poz veren şovmen, sağlık durumunu soran gazetecilere “Sağlığım yerinde çok şükür, arkadaşlarla hava almaya çıktık.” dedi.

SEDA SAYAN'LA KAVGA ETMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan arasında yaşanan tartışma, magazin dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Daha sonra geri adım atan ikiliden Erbil, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve kavganın perde arkasını anlattı. Her şey Mehmet Ali Erbil'in, Tolga Yüce'nin "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar." sözünü Instagram'da paylaşmasıyla başlamıştı.