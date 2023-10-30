Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'la canlı yayındayken ağladı 40 yaş küçük genç aşkı olay olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken gözyaşlarına engel olamadı.

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ensonhaber.com

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etmişti.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen Erbil, canlı yayında hüngür hüngür ağladı.

'Bilsem Ki' şarkısı ağlattı

Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet eden Erbil, Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda ağlamaya başladı.

Sosyal medya olay olan videoyaya yorum yağdı.