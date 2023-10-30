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Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük 26 yaşındaki genç aşkı Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklifi etmişti.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen Erbil, canlı yayında hüngür hüngür ağladı.
'Bilsem Ki' şarkısı ağlattı
Serdar Ortaç ile canlı yayında sohbet eden Erbil, Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda ağlamaya başladı.
Sosyal medya olay olan videoyaya yorum yağdı.
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