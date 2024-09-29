Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'a araba hediye etti Sevgilisi Mehmet Ali Erbil'İn doğum günü hediyesi olan arabasının fotoğraflarını paylaşan Gülseren Ceylan, teşekkür ederek aşkını bir kez daha ilan etti.

Haber Merkezi

Birliktelikleri ve söylemleriyle yıllardır magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil yine genç sevgilisiyle sık sık gündeme geliyor.

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a imam nikahı da kıyan Erbil'in inişli çıkışlı ilişkisi her ayrıntısı ile merak ediliyor.

Bir dönem aralarına kara kedi giren çift, son zamanlarda ilişkilerine doludizgin devam ediyor.

DOĞUM GÜNÜ DEDİYESİ ARABA

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle tepkileri göğüsleyen Erbil, son olarak sevgilisine doğum gününde araba aldı.

Ceylan ise hediyesinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak Erbil'e teşekkür etti.

"İLK DEFA ARABAM OLDU"

Paylaşımına eklediği notla aşkını haykıran Ceylan "İlk defa arabam oldu. kullanmayı bu küçük minnoş arabada öğreneyim diye sevgilim doğum günü hediyesi almış.

"İYİ Kİ VARSIN"

Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum." dedi.

Kullanıcılar ise otomobilin normal otomobil boyutlarından küçük ve maddi olarak da ucuz olmasına dikkat çekti.