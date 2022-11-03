TikTok'ta fırtına gibi esen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada tuzağa düştü.

TikTok’ta yayın yaptıktan beri gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sahte bir hesap tarafından trollendi.

Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı.

Heyecan yaptı

Çok heyecanlanan Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı.

“N'olur kapat artık"

Bu olaydan sonra Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasına “N'olur kapat artık Tiktok'u ya N'olur." mesajı paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, trollendi ViDEO