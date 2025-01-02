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Magazin dünyasının en çapkın ünlülerinden şovmen Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ilişkisi bitti.

Ayrılığı sosyal medya hesabından açıklayan Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

"BEN DE MUTLU OLACAĞIM"

"Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım.

"ERKEKLERE GÜVENMEYİN"

Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım. Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım."