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    Mehmet Ali Erbil'den dost itirafı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hastalık sürecinde başından geçen bir anıyı izleyicilerle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 15:28
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    Mehmet Ali Erbil'den dost itirafı

    Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

    Geçtiğimiz günlerde ise başarılı bir apandisit operasyonu geçiren Mehmet Ali Erbil, şimdilerde düzenlenen etkinliklerde boy gösteriyor.

    Erbil, katıldığı bir gecede, üç yıl önce hastaneye kaldırıldığı sırada bir arkadaşı tarafından sedyeden düşürüldüğünü ve bunu yıllar sonra öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.

    "Evden kovulmuş"

    Erbil, “Hastanede 3 ay boyunca yanımda kalan kişinin hem beni sedyeden düşürdüğünü hem de evinden kovulduğu için yanımda kaldığını öğrendim. Ben de ‘en vefalı dostum’ diye düşünmüştüm. Meğer ev sahibi evden kovduğu için hastanede kalıyormuş.” dedi.

    Mehmet Ali Erbil den dost itirafı #1


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