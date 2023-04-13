Mehmet Ali Erbil'den öpüşme itirafı Kaçış sendromu ile mücadele eden ve tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Florya'daki bir iftar davetinde görüntülendi.

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Yaptığı açıklamalarla sürekli gündem olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün bir iftar yemeğine katıldı.

Erbil, dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşurken tepki çekecek bir konuşma yaptı.

Öpüşme itirafı

Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Erbil, öpüşme itirafıyla ağızları açık bıraktı.

Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan bir yanıt geldi.

"Aleyna Tilki derim"

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili "Serenay'ı artık öpemem onu öptüler. Bana bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim." diyerek şaşkına çevirdi.

Erbil, muhabirlerin "Tekrar evlenir misiniz?" sorusu üzerine de "Tabii ki evlenirim iki tarafta birbirini seviyorsa olur evlenmeyi düşünüyorum.

"Aşk her şeyin üstesinden gelir"

Yaş farkı önemli değil önemli olan aşk. Aşk her şeyin üstesinden gelir." ifadelerini kullandı.