Mehmet Ali Erbil'den sevgilisine: Yerine sonsuza kadar benim yanım olsun Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü, "İyi ki doğdun sevgilim. iyi ki benimsin. Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun. Seni seviyorum" sözleriyle kutladı.

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Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kendisinden 40 yaş büyük olan Mehmet Ali Erbil ile aynı evi paylaşmaya başladığı genç sevgilisi Gülseren Ceylan ise geçtiğimiz günlerde aşkını haykırdı.

'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlanan Gülseren Ceylan, Erbil'e aşkını haykırarak, "Öncellikle ben 24 değil 26 yaşındayım. Mehmet Ali Erbil'in kriterlerine uyuyorum. 5 ay önce tanıştık 2 aydır da beraber yaşıyoruz.

Ailem ilişkimden haberdar ve onaylıyor. Ailem Almanya'da yaşıyor, bir süre orada yaşayıp ülkeye geldim. Mehmet Ali Erbil ile ciddi bir yoldayız, bütün ailesi de biliyor.

Mali'yi tanıyan herkes ondan neden etkilendiğimi bilir. Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" dedi.

Bu itirafı karşılık ise Mehmet Ali Erbil'den yeni bir hamle geldi.

Sevgilisinin doğum gününü kutladı

Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü, "İyi ki doğdun sevgilim. iyi ki benimsin. Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun. Seni seviyorum" sözleriyle kutladı.

Erbil'in paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce ve beğeni geldi.