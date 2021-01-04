Mehmet ALi Erbil'in artık destek almadan tek başına yürüyebildiği öğrenildi.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi.

Erbil'i evinde ziyaret eden arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıkladı. Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Avşar, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

"2021'İN EN GÜZEL HABERİ"

Ercan Avşar, yayınladığı gönderide, "Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi" ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Erbil de Instagram hesabından tıraş olurken videosunu yayınladı. 2 yıl sonra ilk kez kendini tıraş ettiğini söyleyen ünlü şovmen, "2 yıl sonra ilk traşım şükürler olsun" yazdı.