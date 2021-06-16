Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına yanıt

Seda Sayan'ın evde hizmetçiye tecavüz ettiğini iddia ettiği Mehmet Ali Erbil, bunun bir iftira olduğunu söyledi.

Rahatsızlıklarından dolayı uzun bir süre tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan’ın arayıp sormadığını söyleyerek “Seda Sayan, iki senedir beni aramadı. Bir kez bile sağlık durumumu sormadı. Yakın arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı fakat Seda Sayan beni aramayı bırakın, menajerime bile sağlık durumumu sormadı. Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere yanımdan ayrılmadılar.” açıklamasında bulunmuştu.

SEDA PAYLAŞIMA SİNİRLENDİ

Mehmet Ali Erbil, sonrasında da arkadaşı Tolga Yüce’nin “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor.” sözünü Instagram’da paylaşmıştı.

"ALLAH, ISLAH ETSİN"

Bu paylaşıma çok kızan Seda Sayan, “Allah, ıslah etsin. Allah, müstahakkını versin. Keşke başına gelenlerden ders çıkarıp kirli ruhunun temizlenmesi için çaba sarf etseydi. Ama maalesef huylu huyundan vazgeçmiyor.” ifadesini kullandı.

"EVDEKİ HİZMETLİYE TECAVÜZ ETTİN"

Instagram hesabından bir açıklama daha yapan Seda Sayan, Erbil’in 2005-2010 yıllarında eşi olan Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini öne sürdü. Sayan şu paylaşımda bulundu: "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Bence işine bak, ruhunu arındır.

Ayrıca bu olay da benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin, ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin."

Seda Sayan, bir süre sonra Mehmet Ali Erbil ile ilgili paylaşımını silerek şöyle yazdı:

Seda Sayan’ın iddialarına yanıt veren Mehmet Ali Erbil şunları söyledi:

"SINIRI AŞTIM"

"Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz.

"İFTİRA ATTIN"

Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı.

"NİYE SUSTUN"

Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın."