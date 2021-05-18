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- Mehmet Ali Erbil'den ünlü isimlere Filistin isyanı
Mehmet Ali Erbil'den ünlü isimlere Filistin isyanı
- Haber Merkezi
- 18.05.2021 - 08:24
- Güncelleme : 18.05.2021 - 09:22
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir magazin programına telefonla bağlandı. Erbil, İsrail’e tepki gösterdi.
Filistin’e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı:
"BU DİN MESELESİ DEĞİL"
“Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin’de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele.
"ÇAKMA KOMÜNİSTLER"
Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin’e gitti üç kişiyle.
Mehmet Ali Erbil'den ünlü isimlere Filistin isyanı VİDEO
"CENNETLİK OLURUM"
Bu sakat halimle bana silah verseler bir tane İsrailli öldürsem cennetlik olurum.”