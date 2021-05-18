Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan bile İsrail'e tepki göstermeyenlere seslendi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir magazin programına telefonla bağlandı. Erbil, İsrail’e tepki gösterdi.

Filistin’e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, sosyal medyada paylaşım yapmayan ünlü isimlere gönderme yaptı:

"BU DİN MESELESİ DEĞİL"

“Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin’de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele.

"ÇAKMA KOMÜNİSTLER"

Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin’e gitti üç kişiyle.

Mehmet Ali Erbil'den ünlü isimlere Filistin isyanı VİDEO

"CENNETLİK OLURUM"

Bu sakat halimle bana silah verseler bir tane İsrailli öldürsem cennetlik olurum.”



