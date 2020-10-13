Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, ağustostan bu yana kök hücre tedavisi görüyor. Erbil, uzun bir aradan sonra ilk defa fotoğraf paylaştı.

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil uzun süredir kök hücre tedavisi görüyor.

Tedavisi devam eden ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, son görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

ARKADAŞININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Erbil, bir arkadaşının doğum gününü bu fotoğrafla kutladı. Ünlü şovmen, yıllardır mücadele ettiği "kaçış sendromu" hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakım ünitesinde kalmış ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlamıştı.

"NE YAPALIM ÖLELİM Mİ?"

Geçtiğimiz akşam bir erkek arkadaşıyla mekandan çıkarken görüntülenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir tedavi gören babasıyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapla herkesi şaşırtmıştı.

Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olması hakkında ise "Ne yapalım, ölelim mi?" karşılığını vermişti.

Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil, uzun süredir kaçış sendromu hastalığı ile mücadele ediyor. 24 yaşındaki Erbil'in bu açıklaması sosyal medyada, 'hayırsız evlat' şeklinde tepkiler aldı.