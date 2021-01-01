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    Mehmet Ali Erbil'den yeni yıl paylaşımı

    Mehmet Ali Erbil, evinde hemşireleri ve köpeğiyle yeni yıla girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 10:10
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    Mehmet Ali Erbil'den yeni yıl paylaşımı

    Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 2 yıldır sıkıntılı günler geçiren Mehmet Ali Erbil, yeni yıla evinde şömine başında girdi.

    Mehmet Ali Erbil, şömine başında ateşi izleyip Ateşle Oynama şarkısına eliyle dertli bir şekilde eşlik ederken video paylaştı.

    "YENİ YILA HEMŞİRELERİMLE GİRDİM"

    Bir de fotoğraf yayınlayan ünlü şovmen, "Yeni yıla hemşirelerimle gidim. Mutlu yıllar" yazdı.

    Mehmet Ali Erbil'den yeni yıl paylaşımı ViDEO

    Mehmet Ali Erbil den yeni yıl paylaşımı #1

    Mehmet Ali Erbil den yeni yıl paylaşımı #2

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