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    Mehmet Ali Erbil'e 70 bin TL’lik yüzük hediye edildi

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 65'inci yaş günü bir mekanda ailesi ve dostlarıyla birlikte kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 11:01
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    Mehmet Ali Erbil'e 70 bin TL’lik yüzük hediye edildi

    Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 3 yıl tedavi gören ve bu yüzden ekranlardan uzun bir süre ayrı kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 65 yaşına girdi.

    Ünlü şovmen yeni yaşını Karaköy'deki bir mekanda kutladı. Kutlamaya ailesi ve yakın dostlatı katıldı.

    "PARMAKTAN SONRA"

    Zor günleri geride bırakan Erbil, kızı Yasmin Erbil'in kendisi için özel yaptırdığı pastayı üfledi. Habertürk'te yer alan habere göre; Erbil'in bir dönem sunduğu "Çarkıfelek" adlı programdaki hafızalara kazınan "Dobrosvski", "Parmaktan sonra", "Acımadı ki..." ve "Mehmet Ali Bey" şeklindeki esprili sözleri pastanın üzerinde yer aldı.

    70 BİN TL'LİK HEDİYE

    Ünlü şovmenin yakın bir erkek arkadaşı 70 bin TL değerinde pırlanta yüzük hediye etti.

    Mehmet Ali Erbil'in mutluluğunu görünce duygusallaşan Nurseli İdiz, gözyaşlarını engel olamadı.

    Mehmet Ali Erbil e 70 bin TL’lik yüzük hediye edildi #1

    Mehmet Ali Erbil e 70 bin TL’lik yüzük hediye edildi #2

    Mehmet Ali Erbil e 70 bin TL’lik yüzük hediye edildi #3


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