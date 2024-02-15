Mehmet Ali Erbil'e genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan sürpriz! Mali dövmesi yaptırdı Ünlü şovmenin kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, aşkı Mehmet Ali Erbil'in adını dövme yaptırdı.

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Ünlü olduğu günden beri çapkınlığıyla gündemden düşmeyen şovmen Mehmet Ali Erbil, şu sıralar kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile birlikte.

Yeniden baba olmak istiyor

26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Erbil, evliliğe sıcak baktığını ve yeniden baba olmak istediğini belirtmişti.

67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, son olarak küçük sevgilisinin Sevgililer Günü sürpriziyle şaşkına döndü.

Ceylan, Sevgililer Günü'nde komedyenin ismini dövme yaptırdı. Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" diyerek, Instagram'dan paylaştı. Paylaşıma hayranları tarafından yorum yağdı.