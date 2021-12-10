Mehmet Ali Erbil’e saldırı

Mehmet Ali Erbil bir mekanda eğlenirken, yan masadaki bir müşteri ünlü şovmeni sandalye ile darp etmeye çalıştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana yabancı uyruklu bir grup geldi.

İki grup arasında sohbet başladı. Kendisini Şasa ismiyle tanıtan ve Amerikan vatandaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Mehmet Ali Erbil’i çok sevdiğini onu dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi.

MALİ'YE SALDIRDI

Bir süre sonra aldığı aşırı alkol nedeniyle kusmaya başlayan Şasa, ardından Mehmet Ali Erbil’e küfürler savurarak saldırdı.

Oturduğu sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi.