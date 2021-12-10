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    Mehmet Ali Erbil’e saldırı

    Mehmet Ali Erbil bir mekanda eğlenirken, yan masadaki bir müşteri ünlü şovmeni sandalye ile darp etmeye çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 09:42
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    Mehmet Ali Erbil’e saldırı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana yabancı uyruklu bir grup geldi.

    İki grup arasında sohbet başladı. Kendisini Şasa ismiyle tanıtan ve Amerikan vatandaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Mehmet Ali Erbil’i çok sevdiğini onu dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi.

    MALİ'YE SALDIRDI

    Bir süre sonra aldığı aşırı alkol nedeniyle kusmaya başlayan Şasa, ardından Mehmet Ali Erbil’e küfürler savurarak saldırdı.

    Oturduğu sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi.

    Mehmet Ali Erbil’e saldırı #1Mehmet Ali Erbil’e saldırı #2

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