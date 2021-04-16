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    Mehmet Ali Erbil'e torun ziyareti

    Sağlığı giderek iyileşen ve ayaklanan Mehmet Ali Erbil büyük kızı Sezin Erbil ile torunu Elisa'yı ziyarete gitti.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 10:59
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    Mehmet Ali Erbil'e torun ziyareti

    Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Kamiloğlu ile evliliğinden olan kızı Sezin Erbil, dün babasını ziyarete gitti. Sezin Erbil'e minik kızı Elisa da eşlik etti.

    "TORUNUM GELMİŞ"

    Devam eden tedavi süreci nedeniyle evden dışarı çıkmayan Mehmet Ali Erbil, torunu ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı.

    Erbil videolara 'Torunum gelmiş' notunu düştü.

    Mehmet Ali Erbil'e torun ziyareti ViDEO

    Mehmet Ali Erbil e torun ziyareti #1Mehmet Ali Erbil e torun ziyareti #2

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