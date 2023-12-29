Mehmet Ali Erbil'in 10 milyon dolar değerindeki evinin fotoğrafları ortaya çıktı Vasiyetini açıklayan Mehmet Ali Erbil'in 'Değeri 10 milyon dolar' dediği evi merak edilmişti. İşte Mali'nin lüks evi.

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Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olmuştu.

50 yıldır televizyon starı olduğunu ve Acun Ilıcalı gibi hızla yükselip kanal sahibi ya da uçağı olmadığını söyleyen Erbil, ünlü ismin servetini sorgulamıştı.

"Acun bunu nasıl yaptı"

Şovmen, "Acun elinde mikrofonla benden yarım saat röportaj alabilmek için kapımda bir saat bekliyordu. Birkaç yıl içinde iki tane ulusal kanal, bir dijital platform, İngiltere'de iki futbol takımı, iki özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim" şeklinde konuşmuştu.

Ilıcalı'ya yönelik sözlerini devam ettiren Erbil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim korkacak bir şeyim yok"

"Acun bana iş vermeye mecbur değil. Ben başarılarımı ispatlamış biriyim. Haftanın beş günü Çarkıfelek birinci oluyordu. Benim korkacak bir şeyim yok, 50 yıldır devlete vergisini veren insanım. Sanatçılar arasında vergi rekortmeni olmuşluğum var. Kazandığım her şey ortada.

"10 milyon dolar"

Şu anda oturduğum ev bile toplasan 10 milyon eder. Eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolardır. Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye aldım. Ben hiç çalışmasam da çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var."

Mali'nin bu açıklaması sonrası merak edilen evinin fotoğrafları bulundu. Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil Yazgan'ın, yıllar önce hazırladığı bir blogda babasının evinin fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı.

Sezin, yayınladığı videoda evin her köşesini gezip tüm ayrıntılarını mercek altına almış:

Salon geniş olduğu için aynı karede fotoğraflayamadım. Ama her bölümü ayrı ayrı koydum sizler için. Salondaki aksesuarları diğer yazımda paylaşacağım. Evin geri kalan yerleri ve çok özel görüntüleri de önümüzdeki günlerde buradan takip edebilirsiniz.

"Salon 4 ayrı bölümden oluşuyor"

Salon 4 ayrı bölümden oluşuyor. Babamın salonunda iki ayrı oturma bölümü bulunuyor, bir tanesi şöminenin önünde, diğeri de daha çok kişinin oturabilmesi için dizayn edilmiş.

Üçüncü bölüm yemek bölümü; bu bölümde, diğer yerlerden ayna kaplı bir duvar ile ayrılmış.

Son bölüm ise kütüphane ve çalışma masasından oluşuyor. Diğer iki oturma bölümü ise birbirlerinden camdan oluşan bir bar ile ayrılmış. Evin genelinde taşıyıcı olarak kullanılan sütunlar özel olarak bir malzeme ile kaplanıp, içlerine fotoğraflar yerleştirilmiş.

"Tavanlar ise özel bir boya ile boyatılmış"

Bana en çok bu sütunlar sorulduğu için bol bol resimlerini paylaştım. Ayrıca büfenin arkasında ve yemek masasının üzerindeki avizenin olduğu tavanda da duvar kağıdı kullanılmış. Tavanlar ise özel bir boya ile boyatılmış. Aşağıda iki ayrı oturma bölümünü birlikte görüntülemeye çalıştım.

Evde oturma gruplarının altında kullanılan halıları; babam kendi zevkine uygun olarak kendisi satın aldı.

Şöminenin önünde olduğu için çok uzun, deri ve rahat bir divan kullanılmış. Bu divanın önündeki sehpa ise değişik tarzı ile benim favorilerimden biri.

Yemek bölümü ile oturma gruplarını birbirlerinden ayıran ayna kaplı duvar. İki ayrı oturma grubunu birbirinden ayıran camdan yapılmış olan bir bar var.