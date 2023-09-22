Mehmet Ali Erbil 24 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor iddiası 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in 24 yaşındaki Gülseren Ceylan'la nikah masasına oturmaya karar verdiği iddiası sosyal medyanın diline düştü.

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Çarkıfelek programıyla hafızalara kazınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yine adından söz ettirdi.

"Allah'ıma şükür"

Geçtiğimiz günlerde, "Allah'ıma şükür. Cinsel anlamda sağlıklı bir erkeğim, 20 yaşında bir kızla birlikte olabilirim. Ben andropoza girmedim, benim cinselliğim devam ediyor. Ayıptır söylemesi, sağlıklı bir erkeğim." sözleriyle olay olan Erbil hakkında, evlilik iddiası gündeme gelmişti.

5 evlilik yaptı

Daha önce Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'yla iki defa, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun'la da bir defa olmak üzere toplam beş evlilik yapan Mehmet Ali Erbil'in, 24 yaşındaki bir kadınla evleneceği iddia edildi.

24 yaşında

Neredeyse kızı Yasmin Erbil ile yaşıt olan ve Almanya'dan gelen 24 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan'la evleneceği iddia edilen Erbil sessizliğini korurken genç kadından paylaşım geldi.

Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabından sevgilisi Mehmet Ali Erbil ile pozunu paylaşınca iddiaları güçlendirdi.