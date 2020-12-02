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- Mehmet Ali Erbil ayakta poz verdi
Mehmet Ali Erbil ayakta poz verdi
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in doğum gününde ayağa kalktı. Erbil'in mutluluğu, gözlerinden okundu.
- DHA
- 02.12.2020 - 17:37
- Güncelleme : 02.12.2020 - 17:40
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele ediyor.
Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan 63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil’in doğum gününde eski eşi Nergis Kumbasar'la birlikte ayakta mutluluk pozu verdi.
KIZININ DOĞUM GÜNÜ İÇİN AYAĞA KALKTI
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, 25 yaşına bastı.
GÖZLERİNE YANSIDI
Kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile poz veren Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu gözlerinden okundu.